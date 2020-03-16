Geleceğin savaşları su yüzünden mi olacak?
Dünya su kaynaklarını bir bir kaybediyor.
16.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:47
Dünya su kaynaklarını bir bir kaybediyor. Tesla'nın milyonlarca litre su kullanması beklenen elektrikli otomobil fabrikası, Almanya 'da yaşayanları yeraltı sularının güvenliği konusunda endişelendirdi. Delhi'de insanlar içme suyu için kuyruklarda bekliyor, Bali'de su parkları patlama yaşıyor. Su kıtlığı uzun süredir küresel bir sorun.
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Nicola Tesla, Almanya, Güncel
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