Geleceğin Sineması" Jürisi Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle bu yıl 16. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının jürisi belli oldu.
Türkiye'deki üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya yapılan başvurular, yönetmen Yüksel Aksu
başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.
Jüride ayrıca oyuncu Ceren Moray
, TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren
, Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal
Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk
Yavuzkanat yer alacak.
Yarışmada verilecek katkı iki misline çıkarılırken, bu yıl maddi desteğe hak kazanan 10 projeye 6 bin lira, bunların arasından seçilen üç projeye de post-prodüksiyon desteği verilecek. Genç
yetenekleri desteklemeyi ve sinemaya katkı sunmayı hedefleyen yarışmanın ön eleme sonuçları 18 Nisan'da açıklanacak.
Güncel
Kaynak: AA