Geleceğin Sporcuları Keşfediliyor

Türkiye'nin tüm okullarına ilkokul 3. Sınıftaki tüm öğrencileri kapsayan proje ile çocukların sportif yetenek ve potansiyelleri keşfediliyor. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen proje ile yıl sonuna kadar ilimiz genelinde 13 bin 351 çocuğun tamamı yetenek taramasından geçirilecek. Genç sporcuların kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlenerek çok geniş bir envanter, Türk sporunun hizmetine sunulmuş ve böylece ülkemizin spor altyapı haritası bilimsel veriler ışığında ortaya çıkarılmış olacak.

Sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında il genelinde çalışmaların sürdüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi ile ilçe Spor Salonlarında başlatılan tarama faaliyetlerinde Merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerimiz başta olmak üzere Körfez Bölgesi Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerimizdeki ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinden 5 bin 814 öğrencinin taramadan geçtiğini söyledi.

Bu projenin Türk sporunun geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten İl Müdürümüz Arıcıoğlu, "Yeteneğini Keşfet sloganıyla yola çıktığımız bu proje sayesinde genç yeteneklerimizi keşfetmeyi planlıyoruz. Bu genç yeteneklerin uygun eğitim ve yönlendirmelerle gelecekte milli takımlarda yer almasını ve ülkemizi çeşitli turnuva ve şampiyonalarda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu tür taramalar bilinçli şekilde sporcu yetiştirmeye katlı sağlayacaktır " dedi.

'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi´ bugün Havran ilçemizde devam etmekte olup, hafta içi Kepsut, Bandırma ilçelerimizde sürecek. İlçe planlama takvimine göre yıl sonuna kadar toplamda 13.351 öğrencimizin sportif yetenek taramasıtamamlanacak.