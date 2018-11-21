Geleceğin Tasarımcılarını Yetiştirecek Projede İmzalar Atıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:56



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:56

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından yürütülen Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa'da okul çağındaki gençlerin tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak projenin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.Uşak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen imza törenine Uşak Vali Yardımcısı Sait Tapoloğlu, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Manisa Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin katıldı.Törende konuşan ZEKA Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Türkiye'nin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak zorunda olduğunu söyledi.Teknolojinin çok hızlı geliştiğini, tasarımın çok önemli hale geldiğini söyleyen Oğuz, şöyle konuştu:"Önümüzdeki 4 yıl çok sayıda meslek güncelliğini yitirecek, bunun yerine daha fazla yeni meslek ortaya çıkacak. Bu meslekler teknoloji kullanabilen dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilen çocukların yapabileceği meslekler olacak. Üç tane endüstri devrimi bitti arkadan takip edebildik ama yeni endüstri devrimine bizde ortak olabiliriz ve diğer ülkelerle birlikte bizde gerçekleştirebiliriz. Bu amaçla hazırlanan proje ile okul çağındaki gençlerin tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Dört ilimizdeki tüm ilçelerde teknoloji üretim merkezleri oluşturacağız. 10 milyon lira hibe destekle birçok gencimizi tasarım alanında yetiştirmeyi hedefliyoruz"ZEKA Program Yönetim Birimi Başkanı Erce Şengül ise yürütülecek proje ile ilgili sunum yaptı.Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlayan projeye her alana destek vereceklerini aktardı.Konuşmaların ardından protokol imzalandı.