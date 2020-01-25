Haberler » Güncel » Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor - Haber

Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor

Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde yarıyıl tatilinde öğrenciler için kapılarını açtı.

25.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:24Geleceğin teknoloji yıldızları Mamak'ta yetişiyor
Belediyesi Aile Merkezlerinde yarıyıl tatilinde öğrenciler için kapılarını açtı.

Yarıyıl tatili süresince Aile Merkezleri'nde kurslara katılarak eğlenerek öğrenen öğrenciler için art arda etkinlik ve kurs düzenleyen Aile Merkezleri'nde bu kez öğrenciler için Robotik Kodlama Kursu başladı. Kurs ile robotik programlama becerisi kazanan öğrenciler, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğreniyor. Mamak Belediyesi, vermiş olduğu bu eğitimle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Tüketen değil, üreten nesil

Aile Merkezlerindeki yeni kurslarla farkındalık oluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile Merkezlerimizde yediden yetmişe herkese her alanda hizmet veriyoruz. Özellikle hemşehrilerimizin geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için yeni kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan Robotik Kodlama Kursuyla teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Elazığ'da 3 bina enkazında çalışmalar sürüyor; 1 kadın 14 saat sonra kurtarıldı
11:40  Bakan Koca'dan "Yanınızdayız" mesajı
11:35  Japonya'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi
11:40  Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi
11:40  Mersin'de denizde kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor
25.1.2020 11:39:53