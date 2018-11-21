21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Umutları Kuzeyin Çocukları-2" projesi kapsamında, engelli öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması, toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi, bu kapsamda kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulması, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına dahil edilmesi ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukların azaltılmasını amaçlayan "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)" programı kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak "Geleceğin Umutları Kuzeyin Çocukları-2" projesinin yürütüldüğü bildirildi.Proje kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Kaşüstü Mahallesi'nde faaliyet gösteren Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşıladı.Merkezde eğitim alan 55 engelli öğrenciyle el becerilerini geliştirmek amacıyla okullarında çeşitli beceri etkinliklerin düzenlendiği belirtilen açıklamada, öğrencilere, resim proje çantası, resim kağıdı, keçeli kalem, kuru boya, sulu boya, pastel boya, sulu boya fırçaları, kurşun kalem, silgi, kalemtraş, yapıştırıcı, bant, fon kartonu, makas, guaş boya, tahta cetvel, sulu boya kağıdı, akrilik boya, akrilik boya fırçası, keçeli kalem, el işi kağıdı gibi malzemeler bulunan resim çantası dağıtıldığı belirtildi.