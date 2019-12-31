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Geleceğin veterinerler hekimleri Osmangazi'de yetişiyor

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek uygulamalı hayvan sağlığı ve bakımı eğitimi aldı.

31.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:46 Geleceğin veterinerler hekimleri Osmangazi'de yetişiyor
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek uygulamalı hayvan sağlığı ve bakımı eğitimi aldı.

Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi adına örnek çalışmalara imza atıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç can dostların tedavileri için ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, her gün yüzlerce patiyi sağlığına kavuşturuyor. Bunun yanı sıra yıl içerisinde çeşitli okullardan yüzlerce öğrenciyi bünyesinde ağırlayan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerine haftanın bir günü düzenli olarak kapılarını açıyor.

Gelişmekte olan uzmanlık alanı barınak hekimliğini yerinde öğrenen öğrenciler, barınak yetkilileri tarafından uygulamalı hayvan sağlığı ve bakımı eğitimi alıyor. Geleceğin veteriner adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu geçiren köpeğin ameliyatına katılma da fırsatı buldu. Veteriner Hekim Hakan Tan eşliğinde gerçekleşen ameliyatı heyecanla takip eden öğrenciler, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun'dan da barınak hakkında bilgiler aldı.

Öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, "Öğrencilerimiz, hekimlerimiz ile birlikte ameliyatlara katılarak mesleki bilgilerini yerinde gözlemliyorlar. Aynı zamanda uygulamalı eğitim alma imkanı bularak, barınağımızın tüm fırsatlarından yararlanıyorlar. Böylece geleceğin veteriner adaylarını Osmangazi'de yetiştirmiş oluyoruz. Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğine inanıyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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