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Mersin'de hayata geçirilen "Geleceğin Yazarları" projesi kapsamında öğrencilerin yazdıkları hikayeler, kitaplaştırıldı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, merkez Akdeniz ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerine okuma, yazma ve düşünce becerilerinin arttırılması için hikayeler yazdırıldı.Türkçe öğretmenlerinin koordinesindeki çalışmanın ardından 47 öğrencinin hikayeleri, bastırılarak okuma kitaplarına dönüştürüldü.Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, okulda düzenlenen ödül törenine katılarak öğrencilere tebrik etti ve hediyelerini verdi.Su, programdaki konuşmasında, "Bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli etkenlerden biri de o ülkedeki yazarlardır. Hepimizin hayatında, yön veren kader çizgimizde bize mutlaka etki eden insanlar, yazarlar, fikir insanları vardır. Bunlar bizlere yön verdiği gibi ülkenin geleceğine yön veriyor, ideallerini oluşturuyor. Birçok ülke önemli yazarlarıyla tanınıyor. Bu projede 47 öğrencimizin eseri kitaplaştırıldı. Yarın bu öğrenciler belki de ülkemize yön veren değerli fikir insanlarını oluşturacaklar." dedi.