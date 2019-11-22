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Geleceğin yıldız adayları "International Gallipoli" turnuvasında buluştu

Çanakkale'de düzenlenen ve 3 gün süren International Gallipoli ön eleme turnuvasında U10 ve U11 yaş grubunda Bahçelievler Olimpik Spor, U12 yaş grubunda Çerkezköy 1923 ve U13 yaş grubunda ise Zara Ekinli birinci oldu.

22.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:53Geleceğin yıldız adayları
'de düzenlenen ve 3 gün süren International Gallipoli ön eleme turnuvasında U10 ve U11 yaş grubunda Olimpik , U12 yaş grubunda 1923 ve U13 yaş grubunda ise Zara Ekinli birinci oldu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen 'International Gallipoli' ön eleme turnuvasında geleceğin yıldız adayları yeteneklerini sergiledi. Çekilmeli maçların yaşandığı turnuvaya 'dan Kırcaali takımı da çeşitli yaş gruplarıyla katıldı. Grup aşamasını üçte üç yaparak 9 puanla tamamlayan Bahçelievler Olimpik Spor, final grubunda iki galibiyet, bir beraberlik alarak U10 yaş grubunda şampiyon olurken, Bursa Kültür Spor ikinci sırada yer aldı. U11 yaş grubunda yedi maçın tamamını kazanan Bahçelievler Olimpik Spor liderliği elde ederken, Çanakkale 17 FK ikinci oldu. U12 yaş grubunda Çerkezköy 1923 spor birinci İstanbul Yıldız Spor ise ikinci oldu. U13 yaş grubunda Zara Ekinli birinci, Eskişehir Kurtuluş ise ikinciliği elde etti. Turnuvanın ardından şampiyon olan takımlara kupaları takdim edilirken, tüm sporculara madalya takıldı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Bulgaristan, Çerkezköy, Çanakkale, Spor

Kaynak: İHA

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