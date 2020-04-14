Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi

İsveçli futbolcu Ilija Jurkovic, futboldan mafyaya geçen ender isimlerden olarak tarihe geçti. Müthiş yetenekli bir isim olarak gösterilen oyuncu, buna karşın meşin yuvarlak yakınlarındaki parlak bir geleceği elinin tersiyle iterek kendisini suç dünyasının karanlık cazibesine kaptırdı.

İSVEÇ GENÇ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILMIŞTI

AIK Stockholm takımının altyapısından yetişen Ilija Jurkovic, kulübün ve İsveç futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu. AIK U19 takımında 4 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve A takımlarla idmanlara çıkmaya başladı. Ardından ne İsveç Genç Milli Takımı'na çağrılması ne de Vasalund kulübünün transfer ederek kendisine ilk profesyonel sözleşmesini imzalatması uzun sürdü.

İKİ KEZ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKTI

Ülkenin en yetenekli futbolcularından gösterilen Jurkovic 20 yaşında futbolu bırakarak yeraltı dünyasına katıldı. Skorer'de yer alan habere göre Jurkovic şu an 23 yaşında ve şu ana kadar 3 silahlı soygun, dolandırıcılık silah kanununa muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındı. Cinayete teşebbüsten yargılandı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı, bu süreçte iki kez cezaevine girip çıktı.

"POLİS SINIRI AŞARSA BEN DE AŞARIM"

Artık suç örgütü lideri olarak anılan Jurkovic'in adı son olarak, İsveç emniyeti tarafından açıklanan ülkedeki en tehlikeli kişiler listesine girdi. Ilija Jurkovic'in bu işlere girişmesinde, futbolculuğunda da bağlarını koparmadığı çocukluk arkadaşlarının etkili olduğu, bu yolla mafyatik işlere giriştiği belirtiliyor. Ilija Jurkovic futbolu hala sevdiğini söyleyip zaman zaman eski gözdesinden dem vursa da, "Polis eğer sınır aşarsa ben de aşarım" şeklinde verdiği beyanatlarla, tercih ettiği yeni yoldaki alakalarının çok başkalaştığını da gözler önüne seriyor.