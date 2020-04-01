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Geleceğin Yıldızları ile çocuk ve gençlere unutulmaz bir yaşam deneyimi

Sağlıklı ve nitelikli çocuk ve gençlerin yetişmesi için 30 yıldır okul dışı eğitim kampları düzenleyen Geleceğin Yıldızları'nın 2020 yaz programı hazır.

01.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:58
Geleceğin Yıldızları ile çocuk ve gençlere unutulmaz bir yaşam deneyimi

Uludağ ve Alaçatı'da düzenlenen organizasyonlarla yeni nesil için unutulmaz bir yaşam deneyimi sunan Geleceğin Yıldızları ile çocuklar, bir yandan eğlenip, fiziksel güçlerini kazanırken, diğer yandan deneyime dayalı öğrenmeyi keşfedecekler.

Her çocuğun bir yıldız olduğuna inanan ve çocuklar için 30 yıldır okul dışı eğitim kampları düzenleyen Geleceğin Yıldızları, 2020 Yaz Kamplarıyla çocuklara kontrollü ortamda eğlence, gelişim ve farklı bir öğrenme deneyimi sunmaya devam ediyor.

Geleceğin Yıldızları'na katılan çocuklar ve gençlere, farklı alanlarda uzman, deneyimli eğitmenler ve üniversite öğrencilerinden oluşan dinamik ve geniş bir kadro koçluk yaparken, kamplar Uludağ ve Alaçatı gibi Türkiye'nin doğası ve deniziyle en gözde bölgelerinde gerçekleşiyor.

Geleceğin Yıldızları'nın 2020 programında 6 yaş ila 17 yaş arasında değişen çocuk ve gençlere yönelik, birbirinden renkli ve çeşitli kamplar bulunuyor. Doğa ve macera, İngilizce, basketbol, sörf, film ve fiziksel gelişim gibi sanattan spora çok farklı alanlarda gerçekleşen programlarla kampçılar, özgüvenlerini geliştirme, liderlik yetenekleri kazanma, doğayı ve sporu keşfetme, farklı yöntemlerle yabancı dillerini geliştirme fırsatını yakalıyor.

Amaç sağlıklı ve nitelikli gençler yetiştirmek

Geleceğin Yıldızları, 30 yıllık tecrübeyle Türkiye'de deneyime dayalı öğrenme konusuna liderlik etmeyi sürdürüyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimi yerinde, daha sağlıklı çocuklar yetiştirmek için kampların önemini hatırlatan Geleceğin Yıldızları Kurucusu ve aynı zamanda Dünya Kampları Birliği (ICF) Başkanı Fahrettin Gözet, günümüzde çocukların doğal yaşamın ne olduğunu deneyimlemeden büyüdüklerine dikkat çekti. Kampçılığın tüm dünyada 160 yıllık geçmişi olduğunu, dünyanın farklı bölgelerinde ayrı modeller uygulandığını söyleyen Gözet, "Kamplarda uygulanan model ne olursa olsun amaç daima sağlıklı ve nitelikli bir nesil yetiştirmek. Biz de Geleceğin Yıldızları olarak gelecek nesillerimize en sağlıklı ve güvenli ortamı sunma konusunda önemli bir deneyime sahibiz" dedi.

Fiziksel ve sosyal gelişim için…

Gözet, sözlerine şöyle devam etti: "Şehirleşmenin etkisiyle günümüzde çocuklar sürekli kapalı ortamlarda bulunmak zorunda kalıyor. Oysa çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için doğada daha fazla zaman geçirmeye ihtiyaçları var. Daha fazla çocuk ve gencimize spor yaptırmalı, onları sanat, arkadaşlık ve daha pek çok beceriyle donatmalıyız."

Geleceği Yıldızları Doğa ve Macera Yaz Kampları ile gençlerin unutamayacakları bir yaşam deneyimi kazandıklarını kaydeden Gözet, "Çocuklar kamp ortamında yürüyüşler, doğada yaşam becerileri, tırmanış, takım oyunları ve liderlik aktiviteleriyle fiziksel-sosyal gelişimlerini devam ettirirken bir yandan da yeşilin her türlü tonunu görüp temiz havada kaliteli vakit geçirebiliyorlar dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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