Geleceğin Yıldızları Manisa'da Buluşuyor

2009-2010 doğumlu futbolcuların boy göstereceği turnuvada iki grupta toplam 9 takım mücadele verecek. A grubunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Soma Zaferspor, Bucaspor, Şehitler Spor Kulübü, Balıkesirspor, B grubunda ise Yunusemre Belediyespor, Akhisarspor, Aliağa Futbol A.Ş ve Bergama Belediyespor, Yarının Yıldızları Futbol Turnuvası'nda sahaya inecekler.

NALBANTLAR, " MANİSA'DA BİR FUTBOL ŞÖLENİ YAŞANACAK"

Hafta sonunda Manisa'da bir futbol şöleninin yaşanacağını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, " Cumartesi günü U-10 futbol takımları, pazar günü ise U-9 futbol takımları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde futbol şölenine katılacaklar. Turnuvaya katılan tüm takımlara organizasyon sonrasında sertifikaları verilecek. A ve B gruplarında toplam 9 takım mücadele verecek. Bu önemli turnuva genç yeteneklerin birbirleriyle kaynaşması ve arkadaşlık kurmaları açısından da çok önemli. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Hafta sonunda düzenleyeceğimiz turnuvada gelecek vadeden isimleri Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bünyesine kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.