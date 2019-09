"Geleceğini Kendin Tasarla Projesi" mezunlarını verdi

Geleceğini Kendin Tasarla Projesi kapsamında 1 yıl süreyle 3D yazıcıda baskı ve tasarım eğitimi alan 200 kursiyer, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Tasarım Okulu'ndan sertifikalarını alarak mezun oldu.İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Florya tesislerinde gerçekleştirilen "Geleceğini Kendin Tasarla Projesi"nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeyi başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.Bu süreçte projeye kaynak sağlayan İstanbul Kalkınma Ajansına, iş birliğinden dolayı İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf Odası Başkanı ve yönetimine, projede görev alan eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:"3 boyutlu yazıcıda baskı ve tasarım eğitimi verdiğimiz bu proje sayesinde yüzlerce öğrenci, çok sayıda esnaf ve sanatkarla bir araya geldik. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi ve öğrenme becerisini aynı şekilde esnaf ve sanatkarımızda da görmek, bir esnaf temsilcisi olarak beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. 3 boyutlu yazıcıda tasarım yapmakta son derece istekli olan terzilerimiz var. Yine proje kapsamında kurduğumuz Tasarım Okulu'nda eğitim gören her bir gencimiz, bizim de ufkumuzu genişleten fikirlerini hayata geçirmek için can atıyor. Bugün pek çoğu da burada. Sevgili gençler inanıyorum ki sizleri çok parlak bir gelecek bekliyor. Bu süreçte size sonsuz başarılar diliyorum."Yılmaz, gençlere güvendiklerini belirterek, "Yarınların, gençlerin azim ve kararlılığı sayesinde daha parlak daha müreffeh olacağına inanıyoruz. Geçmişteki imkanlar bugünkünden çok farklıydı. O günleri düşününce, bugünkü teknolojiyi hayal etmek bile mümkün değil. Yaşadığımız çağ, başta kendimizi, işlerimizi sürekli yenilemeye, geliştirmeye bizleri mecbur bırakıyor." diye konuştu.Törende daha sonra 3D yazıcıda baskı ve tasarım eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verildi.Projeİstanbul Kalkınma Ajansının gençlerin inovasyon alanında istihdamını artırmak amacıyla desteklediği projede kursiyerler, 1 yıl süren 3D yazıcıda baskı ve tasarım eğitimi aldı. Havacılık sektöründen, giyim ve takı sektörüne, cerrahi operasyonlardan, otomotiv sektörüne kadar hemen her alanda kullanılmaya başlanan 3D yazıcılar konusunda uzmanlaşan kursiyerler, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Tasarım Okulu'ndan sertifikalarını alarak mezun oldu.Proje sayesinde gençler, üretim teknolojisinde devrim yaratan 3D yazıcılarda baskı ve tasarım alanında eğitim aldı. Aynı zamanda girişimcilik ve kişisel gelişim eğitimlerinin de verildiği kurslar sonunda KOSGEB onaylı sertifikalarını alan kursiyerler, KOSGEB desteklerinden yararlanabilme fırsatı bulacak.