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(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde...

Bolu'da işitme ve konuşma kaybıyla dünyaya gelen 4,5 yaşındaki Beyzanur İleri, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

25.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:53
Bolu 'da işitme ve konuşma kaybıyla dünyaya gelen 4,5 yaşındaki Beyzanur İleri, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Henüz, 4,5 yaşında olan küçük Beyza, doğuştan işitme engelli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Beyza'nın engeli, doğumunun ardından dedesi tarafından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede anlaşıldı.
Bunun üzerine doktorlar İleri ailesine, minik kızın tam olarak sağlığına kavuşabilmesi için koklear implant ameliyatı olması gerektiğini söyledi.
Ailenin bir süre maddi yetersizlikler nedeniyle yaptıramadığı ameliyat, Bolu İşitme Engelliler Derneği Başkanı Halil İbrahim Uçar'ın desteğiyle gerçekleştirildi.
Küçük Beyzanur, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
"Şu anda hiçbir problemi yok"
Beyzanur gibi işitme engelli olan babası İsmail İleri AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ameliyattan sonraki durumunun iyi olduğunu belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:
"Beyzanur işitme engelli doğdu. Ameliyat için Ankara 'ya gidilmesi gerekti. Ankara'ya gittiğimizde korktuk. Ameliyat belki başarılı olur, belki olmaz. Sürekli Ankara'ya gidiş gelişler oldu. Ameliyat oldu. Tetkik süreçleri hep 1 hafta oldu. Ama şimdi ameliyattan sonra duyuyor. Şu anda hiçbir problemi yok. Özel eğitime gidiyor. Okulda arkadaşları var. Okulda hiçbir problemi yok. Eğitimleri devam ediyor."
İleri, kızının sağlığına kavuşmasında katkıları bulunan Uçar'a teşekkür etti.
"Beyzanur'un bundan sonraki yaşamı daha kolay olacak"
Dernek Başkanı Uçar da Beyzanur'un sağlık durumununa ilişkin bilgi vererek, İleri'nin doğuştan işitme kaybı olduğundan duyması için sadece cihazın yeterli olmadığını, bu nedenle doktorların koklear implant uygulamasının yapılması gerektiğini söylediğini aktardı
Maddi imkansızlık çeken İleri ailesinin aynı zamanda ameliyattan korkması nedeniyle de operasyonu yaptırmak istemediklerini dile getiren Uçar, "Aile ameliyatı önce yaptırmak istemedi. Çocuğumuzun başına kötü bir şey gelir diye korktular. Aile ile konuştuk. Eğer duymazsa konuşamayacağını, öğrenme süreçlerinin zor olacağını anlattık. Cihaz takılırsa bundan sonraki yaşamının daha kolay olacağını aileye anlattık. Onlar da hak verdiler ve bu süreci başlattık." diye konuştu.
"Yeni doğmuş bir bebek gibi sesleri tek tek öğrenmesi lazım"
Uçar, Beyzanur'un eğitim sürecine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Ameliyatın ardından Beyzanur'un yeni doğmuş bir bebek gibi sesleri yeniden öğrenmesi gerekiyor. Bunun için de özel eğitim alıyor. Ameliyat çok başarılı geçti. Ankara'ya geliş ve gidişler dışında bir ücret ödemedik. Cihaz takıldı ve çocuğun duyması sağlandı. Beyzanur ilk başta hiçbir sesi anlamıyordu. Aynı yeni doğmuş bir bebek gibi çevresindeki sesleri tek tek öğrenmesi lazım. Bir gürültüden başka hiçbir şey hissetmiyor şu anda. Şimdi özel eğitime gönderiyoruz Beyzanur'u. Orada iki öğretmeni var. Konuşma ve ses eğitimi veriyorlar. Oyunlarla çocuğu hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Beyzanur'u biz de yakından takip ediyoruz."
NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. (Gelecek 100 Yılın Habercileri) Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde...

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Bolu, Güncel

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(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde...

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