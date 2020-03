(Gelecek 100 Yılın Habercileri) Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. (AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi)Küçük dükkanda 65 yıldır "Ismarlama terzilik" yapıyor İzmir Basmane'deki küçük dükkanında 65 yıldır ısmarlama terzilik mesleğini sürdüren Reşat Yoğurtçu teyzesi ve abisi aracılığıyla bu mesleğe başladığını belirtti ve şöyle devam etti:"1951 senesinde tekrar Bodrum 'a geldik. Bodrum'a geldiğimiz zaman rahmetli annem okumamı, subay olmamı isterdi. Abim terzi olduğu için Alsancak'a daha önce gelmişti. Teyzem araya girerek abime beni yanına almasını söyledi. Futbolu sevdiğim için seni hem Altay'da oynatırız hem de terzi olursun deyip, beni kandırdılar. Neyse bu şekilde terziliğe başladım."Terzilik mesleği bir sanat demek. Her şeyi göstermekte her şeyi açmakta.Yaptığı mesleği sanat olarak gördüğünü söyleyen Yoğurtçu bu sayede askerliğinde de çok rahat ettiğini anlatarak şunları aktardı: " Meslek bir nevi sanat demek her şeyi gösteriyor, yolu açıyor. Askerde de mesleğim sayesinde çok rahat ettim. Onlarda beğendiler beni. İşte böyle çocuklar."Sadece tanıdıklarıma özel dikim yapıyorum, tanımadıklarıma yapmıyorum.Mesleğinin zor olduğunu dile getiren Yoğurtçu sözlerini şu şekilde bitirdi. " Herkes yapamıyor. Bende yavaş yavaş yapıyorum bu işi. Tanıdıklarıma yapıyorum. Bundan sonra tanımadıklarıma yapmıyorum."NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

