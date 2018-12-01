01 Aralık 2018 Cumartesi 11:17



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:17

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye'nin özellikle eğitim meselesinde çok zaman kaybettiğini belirterek, "Çok yıllarımız boşa geçti. İnşallah bundan sonra bu kaybettiğimiz yılları da telafi edecek hamlelerle, bu güzel ülkemizi yarınlara taşıyacağız diye düşünüyorum." dedi.İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliğinde Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu" Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.Burada konuşan Türkmen, artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, bu tür milli meseleleri tartışmanın da gününün geldiğini dile getirerek, ülkenin siyasal anlamda patinaj yaptığı günlerin geride kaldığını söyledi.Artık bu tür meseleleri tartışmanın, gündeme taşımanın, sesli düşünmenin ve sonuçlar almanın çok uzakta olmadığını vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:"Özellikle eğitim meselesinde maalesef çok ama çok zaman kaybettik, çok yıllarımız boşa geçti. İnşallah bundan sonra bu kaybettiğimiz yılları da telafi edecek hamlelerle birlikte bu güzel ülkemizi yarınlara taşıyacağız diye düşünüyorum. Bugün dikkat edilirse iki bakanlığımızın unvanı 'milli' kelimesiyle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı... Birisiyle vatanımızı koruyoruz, diğeriyle hem geleceğimizi hem de değerlerimizi koruyoruz ve yarınlara taşıyoruz. Milli meselemiz eğitimdir aslında. Eğitim her şeyin başıdır. Eğitim meselemiz, maarif davamız aslında geleceğimizin davasıdır. Bugün ve yarın burada konuşulacak olan konular... Milli ve yerli kavramının tam da anlam bulduğu bir sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Sempozyum tamamen öğrencilerimiz ve velilerimizin eseri olarak ortaya çıkmış durumda. Hem tartışacağız hem de güzel sonuçları milletimizin istifadesine sunacağız.""Eğitimde yeni yaklaşımlarla, yeni markalar meydana getireceğiz"Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de etkinliğin geleneksel hale gelmesini istediğini belirterek, veli katkısının bu tarz organizasyonlarda önemli olduğunu aktardı.Demiryürek, yeni Türkiye'nin, birçok alanda yeni markalara ihtiyacının olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye çok hızlı büyüyen, gelişen ama bu süreçte de sosyal yapısı da bu büyümenin, gelişmenin, farklılaşmanın getirdiği sancılarla zaman zaman sıkıntıya giren bir ülke. 1927 nüfus sayımına göre Türkiye'nin köy-kent nüfusu yüzde 25'i il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, yüzde 75'i köylerde yaşayan bir toplum. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de köy-kent oranı yüzde 92'ye 8. 1927'de dörtte biri köylerde yaşayan bir toplumun şu anda köylerde yaşayan nüfusu yüzde 8'e düşmüş durumda. Bu yaklaşık 85-90 yıllık bir süreç. Bunun getirdiği çok ciddi sosyal sorunlar da var ve bu sorunları çözmeye çalışan bir ülke var. Düşünün 15 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var, 2 milyon 800 bin öğrencimiz İstanbul'da her gün sabah ders başı yapıyor. Türkiye bu operasyonları başarıyla yapıyor, yapmaya devam edecek. İnşallah eğitimde yeni yeni yaklaşımlarla, yeni markalar meydana getireceğiz. Bu okullar kurumsallaşacak, gelenek sahibi olacak. Buralardan çok nitelikli çocuklarımız mezun olacak. Bu, okulun, ailenin, devletin, yerel yönetimlerin, STK'ların hepsinin vereceği katkılarla olacak. Bugün yapılan iş de bu yaklaşımın bir örneğidir."Sempozyum, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Menderes Kaya, İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mücahit Kıbrıs'ın da selamlama konuşmalarının ardından, oturumlarla devam ediyor.