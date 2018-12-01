Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih
Sayan, internetin çocukların geleceğini sağlayabilecek bir imkan haline getirilebileceğini belirterek, " Türkiye
'nin oyun ihracatından geçen yıl elde etmiş olduğu rakam yaklaşık 1 milyar doları bulmuş durumda. Biz diyoruz ki sadece tüketen olmamalıyız. Burada üretip, ürettiğini de ihraç eden bir ülke olmalıyız. Gençlerimiz de bu noktada interneti sadece tüketim amaçlı değil, oyunu sadece oyun oynama amaçlı değil, bu oyunu nasıl geliştirebileceğini göstermemiz lazım." dedi.
Sayan, İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliği, Üsküdar Belediyesi
'nin desteğiyle gerçekleştirilen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu" kapsamında düzenlenen Eğitim ve Teknoloji Panelinde "Yükselen Teknoloji ve Yeni Eğitim Trendleri" başlıklı konuşma yaptı.
Haberleşme, bilgi alma isteğinin insanlığın ihtiyaçları hiyerarşisinde neredeyse en üst noktalarda yer aldığını dile getiren Sayan, artık küreselleşen dünyada çeşitli platformlarla, köy meydanının yerini, iletişim platformlarının aldığını söyledi.
Konuşmasında "teknolojide gelinen nokta" ile "internetin bilinçli ve güvenli kullanımı" noktalarına değineceğini dile getiren Sayan, haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin ekonomik büyümeyi de beraberinde getirdiği ifade etti.
Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:
"Bilgi ve iletişim teknolojilerine sadece haberleşme sektörü olarak bakmamak lazım. Sağlıktan savunmaya birçok temel ihtiyacın da ana noktası. Haberleşmemizin olmadığı durumdaki 1999 depreminde, herkes cep telefonuyla haberleşip yakınlarına 'ben sağlıklıyım' deme ihtiyacında bulundu ama o an cep telefonu şebekesinin nasıl çalışmadığını ya da çalıştığını hep birlikte gözlemledik. Alınan tedbirlerle birçok yatırım yapıldı bu sektöre. 15 Temmuz'da yine iletişimin gücünü hep birlikte görmüş olduk."
"Çocuğun internette geçirdiği zaman önemli"
Türkiye'de haberleşmenin gelişimine de değinen Sayan, artık yüksek hızlı iletişimin ön plana çıktığı bir noktada bulunulduğunu ve haberleşme teknolojilerinin eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yürütülen ciddi vizyonla Fatih Projesi'nin ilk anda düşünüldüğünü aktardı.
Sayan, gelecek için eğitim tasarımına hep birlikte devam edildiğini vurgulayarak, "Makineler arası haberleşmenin hızının adeta kişiselleştirilmiş yayın ve kişiselleştirilmiş içeriğin çok daha etkin olduğu, birebir öğrenmenin sadece sınıflarda, yüz yüze değil, uzaktan da mümkün hale geldiği yeni bir sisteme doğru hep birlikte ilerliyoruz. Yapay zeka bunun en ortasında yer alan kavramlardan bir tanesi." diye konuştu.
Ömer Fatih Sayan, güvenli internet konusuna da değinerek, özellikle çocuğun internette geçirdiği zaman ve hangi sitelere girdiğinin aile tarafından biliniyor olmasının önemli olduğunu kaydetti.
İnternet kullanımının pozitif yöne çevrildiğinde faydalı yönlerinden yararlanılabileceğini düşündüklerini ifade eden Sayan, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnterneti çocuklarımız için geleceklerini sağlayabilecekleri bir imkan haline getirebiliriz. Türkiye'nin oyun ihracatından geçen yıl elde etmiş olduğu rakam yaklaşık 1 milyar doları bulmuş durumda. Biz diyoruz ki sadece tüketen olmamalıyız. Burada üretip, ürettiğini de ihraç eden bir ülke olmalıyız. Gençlerimiz de bu noktada interneti sadece tüketim amaçlı değil, oyunu sadece oyun oynama amaçlı değil, bu oyunu nasıl geliştirebileceğini göstermemiz lazım. İnternette faydalı içeriği üretip, bunu nasıl kullanacağını göstermemiz lazım. Son olarak da internette ya da sms ile 'hediye kazandınız' gibi şeyler oluyor, bu çok ciddi bir risktir. Onları tıklayarak bir şey kazanacağını düşünmek çekici gelmekle birlikte, bunun doğru olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu konuda bilinçli olmamız lazım."
Türkiye,Fatih
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:37