Gelecek inovatif üretimde

İnovasyon (yenileşim, yenilikçilik) kültürünü, tüm akademik birimlerinde yaygınlaştırmaya çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yenilikçi ve girişimci adımlarını sürdürüyor.Bu kapsamda OMÜ Proje ve İnovasyon Gençlik Grubunca hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Either Innovate or Disappear" (Ya İnovasyon Yap ya da Yok Ol) adlı gençlik çalışanlarının hareketliliği projesinde görev alan gençlik liderleri ve çalışanları ile proje ekibi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından ağırlandı.8 ülkeden 27 gençlik lideri ve çalışanı"Ya İnovasyon Yap ya da Yok Ol" projesinin tanıtımının yapıldığı etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ile Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de katıldı. Projenin detaylarının paylaşıldığı buluşmada; Almanya, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Makedonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye'den 27 gençlik lideri ve çalışanı, Rektörlük üst yönetimi ile bir araya gelirken OMÜ'yü de yakından tanıdılar.Projenin yürütücülüğünü OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz üstlenirken; proje eğitmenleri ise Prof. Dr. Sadettin Kapucu, Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. İlker Eryılmaz, Doç. Dr. Deniz Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Melda Genç, Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita, Mustafa Yıldız ve Bojan Kocevski'den oluşuyor.Projede inovatif yöntemler kullanılacakProgramın başlangıcında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, uluslararası konuklara harita üzerinde kampüsü tanıtarak, OMÜ'ye ilişkin çeşitli bilgiler verdi. Proje hakkında konuşan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Yavuz, ev sahipliğini Türkiye'nin yaptığı projeye, 2018 Ekim ayında başvurduklarını belirterek projenin ortaya çıkışı ve nasıl şekillendiğine dair bilgiler sundu.İhtiyaç duyulan yetenekler: İletişim, adaptasyon, inovasyonİnovasyon için öncelikle uygun ekosistemin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz bu süreci "İnovasyon uygun ortamları sever. 21. yüzyılın bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana iskeletini 'iletişim, adaptasyon ve inovasyon' kavramları oluşturuyor. Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya şekilleniyor. Teknolojik gelişmeler, mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve üretimin hızını arttırıyor. Değişen bu dengelerin içerisinde yeniye ve inovasyona en hızlı uyum sağlayan, kazanan olacaktır. Geleceği, inovasyon ve inovatif üretim şekillendirecektir" sözleriyle özetledi."Herkes problem çıkaranı değil, çözeni sever"Geleceğin dünyasında inovatif becerilerin, bireylerin olmazsa olmaz yetenekleri olacağını kaydeden Prof. Dr. Yavuz, "Dünyada benzer özellikleri olsa da farklı alanlarda kullanılan 300'ün üzerinde inovatif yöntem var. Her bireyin kendi istihdam veya uzmanlık alanına uygun en az bir inovatif yöntemi bilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Zira herkes problem çıkaranı değil, çözeni sever." değerlendirmesinde bulundu.OMÜ Öğretim Üyesi Yavuz, konuşmasının sonunda projenin her türlü aşamasında destek veren Rektörlük yönetimine teşekkürlerini sundu."Uluslararası iş birliklerimizin her düzeyde olması için irade ortaya koyuyoruz"Ardından konukları selamlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de kendilerini OMÜ'de görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Şu an Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birindesiniz. Günümüz konjonktüründe uluslararası iş birliklerinin önemi elbette yadsınamaz. Bu anlamda gerek öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz gerekse de diğer çalışanlarımız açısından bu iş birliklerinin ve ortaklıkların her düzeyde gerçekleşmesi yönünde irade ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu."OMÜ, dünyanın 104 ülkesinden öğrencinin tercihi"Senato Salonundaki gençlik liderleri ve çalışanlarını OMÜ'nün uluslararası öğrenci profili ve ilişkileri hakkında bilgilendiren Rektör Bilgiç devamında şunları dile getirdi: "Üniversitemiz, halihazırda 5 bin uluslararası öğrenciye sahip. Dünyanın 104 ülkesinden öğrenciler OMÜ'yü tercih etmiş durumda. Üniversitemizde toplamda 55 bin öğrenci eğitim görmekte ve lisans öğrencileri içerisindeki uluslararası öğrenci sayısı oransal olarak yüzde 15 civarında ki bu gerçekten önemli bir rakam. Şunu da vurgulamam gerekir ki uluslararasılaşma konusundaki iş birliklerimizi AB projeleriyle de sürdürmekteyiz. Nitekim toprak bilimiyle ilgili 3 milyon avroluk bir AB projemiz mevcut. Dünyanın farklı ülkelerinden yüksek lisans öğrencileri, eğer seçilirlerse bu projede yer alabilecekler ve onların bütün giderleri bu bütçeden karşılanacak. Söz konusu projede Avrupa, Orta Asya ve Japonya'dan paydaşlarımız olacak ve projenin yürütücülüğünü biz üstlendik."Rektör Bilgiç mavi şapkayı taktıİnovasyonu bireysel ve kurumsal bir aktif süreç olarak içselleştirmek gerektiğinin altını çizen Rektör Bilgiç, bu süreci somutlaştırmanın ve bir iş yapış haline dönüştürmenin başarıyı da beraberinde getireceğini sözlerine ekledi. Programda, altı şapkalı düşünme tekniğinde kullanılan farklı renkteki şapkalarıyla dikkat çeken gençlik lideri ve çalışanları, bu teknikte düşünce sürecinin yönetilmesini ve liderliği temsil eden mavi şapkayı Rektör Bilgiç'e takdim etti. Mavi şapkayı takan Rektör Bilgiç de konuklar tarafından; OMÜ'deki inovasyon süreci, geliştirilen projeler, kültür ve sanat etkinlikleri, uluslararası ilişkiler ve girişimler vb. konularda yöneltilen soruları cevaplandırdı.Samsun'da 19 Ağustos'ta başlayan "Ya İnovasyon Yap ya da Yok Ol" projesi 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Projedeki 27 kişilik ekipten 12'si imkanı kısıtlı bireylerden seçildi. Projede bütün faaliyetler ve eğitim, uygulamalı ve interaktif olarak hem bireysel hem de grup etkinliklerini içerecek şekilde gerçekleştirilecek. Projede toplumda aktif olarak yer alamamış ve özellikle yaşadıkları ülkede mülteci konumunda olan gençlerin; fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, kendileri için kaynak yaratma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim yaratma konularında temel becerileri kazanmalarına rehberlik yapacak gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını hedefleniyor.Program sonunda Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Kuran, gençlik lideri ve çalışanlarına Üniversitenin hediyesini takdim etti. - SAMSUN