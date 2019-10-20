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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 94-72

SALON: M. Sait ZarifoğluHAKEMLER: Murat Ciner, Cemil Uygül, Muzaffer VardalıOGM ORMANSPOR: Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Robinson 14, Ogunbowale 28, Nilay Kartaltepe 17, Leedham, Damla Gezgin 11, Naile Çırak, Yeliz Doğan, Öykü Taşkın, Ladin ÖzelGELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Coffey 12,...

20.10.2019 17:33Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 94-72

SALON: M. Sait Zarifoğlu

HAKEMLER: Murat Ciner, Cemil Uygül, Muzaffer Vardalı

OGM ORMANSPOR: Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Robinson 14, Ogunbowale 28, Nilay Kartaltepe 17, Leedham, Damla Gezgin 11, Naile Çırak, Yeliz Doğan, Öykü Taşkın, Ladin Özel

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Coffey 12, Melis Talay 6, Marginean 12, Manso 18, İlayda Güner 8, Meltem Avcı 10, Gökşen Fitik 3, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş

1'İNCİ PERİYOT: 25-24

DEVRE: 55-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında OGM Ormanspor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 94-72 mağlup etti.


- İstanbul

Meltem Avcı, basketbol, Çukurova, Paris, Spor

Kaynak: DHA

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