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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Ozan Gönen (xx), Murat Arıkanlı Öztürk (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (x) 7, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (xx) 15, Gökşen Fitik (x) 2, Meltem Avcı (xx) 10, Alexandria Marie Bentley (xx) 18, Feride Şevval Alkan (x)...

28.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:07 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Ozan Gönen (xx), Murat Arıkanlı Öztürk (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (x) 7, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (xx) 15, Gökşen Fitik (x) 2, Meltem Avcı (xx) 10, Alexandria Marie Bentley (xx) 18, Feride Şevval Alkan (x) 2, İlayda Güner (xx) 14, Gabriella Marginean (x) 4

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu (x), Melisa Korkmaz (x) 3, Nina Bogicevic (xxx) 21, Bahar Çağlar (xx) 15, Yağmur Yıldız (x), Elif Bayram (x), Yvonne Marche Anderson (xxx) 32, Nisa Yalçın (x) 2, Katsiadyna Snytzsina (xx) 19, Elif Emirtekin (xx) 12

1'İNCİ PERİYOT: 6-21

DEVRE: 27-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-77

5 FAUL: 27.00 Tuck (Gelecek Koleji )

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, TRC İnşaat ile Mersin'de karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmadan 104-72 mağlup ayrıldı.


- Mersin

basketbol, Beşiktaş, Çukurova, Spor

Kaynak: DHA

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