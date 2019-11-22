Haberler » Spor » Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırlayacak - Spor

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo ağırlayacak olan Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor.

22.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:16Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırlayacak
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında Öznur Kablo ağırlayacak olan Gelecek Koleji Basketbol, alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibinde, sakatlıkları bulunan Nia Coffey ve Fatma Karakuş çalışmada yer almadı.
Yeni transferler Alex Bentley ve Morgan Halley Tuck ise kente gelerek, takımla çalışmalara başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, sezona iyi başlayamadıklarını belirterek, "Fenerbahce maçı oldukça zor geçecek. Özelikle ligin başından beri 5 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamamız, çember altında bizi olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.
Yıldızoğlu, toparlanarak, çıkış yakalamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Toparlanma zamanı geldi. Yeni transferlerimizin uyumu bu hafta alacağımız sonuca etki edecektir. Çember altında başarılı olursak, güçlü rakibimizi yenebiliriz. Burada taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Böylesine önemli bir maçta bizi yalnız bırakmasınlar."
Ligde geride kalan 5 haftada bir galibiyet, 4 de yenilgi alan Mersin ekibi, 11. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 5 maçından da galibiyetle ayrılarak ligin ilk sırasında bulunuyor.
Karşılaşma, yarın saat 15.15'te Servet Tazegül Salonu'nda başlayacak.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:53 Trabzonspor'da bir sakatlık daha! Abdürrahim Dursun...
15:48 Fenerbahçeli sporcular, Sporda Şiddetsiz İletişim Eğitim Semineri'ne katıldı
15:37 Başkan Büyükkılıç açıkladı
15:36 Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda
15:29 Kartallı sporculardan uluslararası başarı
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:51 Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
12:28 Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
08:33 Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi
21:38 Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız
22.11.2019 15:58:37