Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznür Kablo: 59-83

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), A. Taner İbin (xx), Mesut Öztürk (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (xxx ) 21, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (x) 2, Melis Talay (x) 4, Gökşen Fitik (x) 7, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Marie Bentley (xx) 15, Feride Şevval Alkan (x), İlayda Güner (x) 2, Gabriella Marginean (x) 6
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Elizabeth Olatayo (xx) 14, Ayşe Çora (x) 9, Olcay Çakır Turgut (xx) 10, Sevgi Uzun (x) 7, Tuğçe Canıtez (x) 4, Alina Iagupova (xx) 14, Cecilia Zandalasını (xx) 9, Kiah İrene Stoks (x) 7, Laura Nicholls Gonzales (x) 5, Esra Ural Topuz (4)
1İNCİ PERİYOT: 21-18
DEVRE: 32-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-65
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Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe
Öznür Kablo, Mersin'de Gelecek Koleji Çukurova
Basketbol'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 83-59 galip ayrıldı.
- Mersin