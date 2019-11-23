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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznür Kablo: 59-83

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), A. Taner İbin (xx), Mesut Öztürk (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (xxx ) 21, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (x) 2, Melis Talay (x) 4, Gökşen Fitik (x) 7, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Marie Bentley (xx) 15, Feride...

23.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:16Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznür Kablo: 59-83

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), A. Taner İbin (xx), Mesut Öztürk (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgen Haleytuck (xxx ) 21, Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (x) 2, Melis Talay (x) 4, Gökşen Fitik (x) 7, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Marie Bentley (xx) 15, Feride Şevval Alkan (x), İlayda Güner (x) 2, Gabriella Marginean (x) 6

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Elizabeth Olatayo (xx) 14, Ayşe Çora (x) 9, Olcay Çakır Turgut (xx) 10, Sevgi Uzun (x) 7, Tuğçe Canıtez (x) 4, Alina Iagupova (xx) 14, Cecilia Zandalasını (xx) 9, Kiah İrene Stoks (x) 7, Laura Nicholls Gonzales (x) 5, Esra Ural Topuz (4)

1İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 32-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Öznür Kablo, Mersin'de Gelecek Koleji Basketbol'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 83-59 galip ayrıldı.


- Mersin

İbrahim Altıntaş, Fenerbahçe, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: DHA

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