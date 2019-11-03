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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray: 72-81

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Uğur Özen (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx), Umut Özgün Ergün (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur Karakaş (x) 2, Leonor Del PIlar Rodriguez Mansu (xx) 18, Melis Atalay (x) 9, Gökşen Fitik (x) 7, Nia Coffey (xx) 17, Meltem Avcı (x) 6, Feride Şevval Akalan...

03.11.2019 16:22Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Galatasaray: 72-81

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Uğur Özen (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx), Umut Özgün Ergün (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatmanur Karakaş (x) 2, Leonor Del PIlar Rodriguez Mansu (xx) 18, Melis Atalay (x) 9, Gökşen Fitik (x) 7, Nia Coffey (xx) 17, Meltem Avcı (x) 6, Feride Şevval Akalan (x) 2, İlayda Güner (x) 6, Gabriella Marginean (x) 5

GALATASARAY: Meltem Yıldızhan (x), Şerife Alperi Onar (x) 9, Sude Yılmaz (x) 4,  Sinem Ateş (x) 2, Işıl Alben (x) 3, Bria Nicole Hartley (xxx) 21 Tilbe Şenyürek (xxx) 21, Victoria Ayo Macaulay (xxx) 21, İnci Güçlü (x)

1'İNCİ  PERİYOT: 19-16

DEVRE: 33-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, evinde konuk ettiği Galatasaray'a 72-81 mağlup oldu.



Spor

Kaynak: DHA

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