Gelecek koleji çukurova basketbol - hatay bşb: 75-80

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ergin Sarı (xx), Göksun Öz (xx), Hande Öztürk (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Leonor Del Pılar Rodriguez Manso (x) 4, Meliy Talay (x) 4, Nia Coffey (xx) 17, Meltem Avcı (x), Feride Şevval Akalan (xx) 12, İlayda Güner (x) 7, Gabriella Marginean (xxxx) 31
HATAY BŞB: Asena Yalçın (xx) 11, Özge Yavaş (xx) 8, Marica Gajic (xx) 11, Haley Mc Closkey Peters (xx) 15, Hülya Çoklar (x), Regan Ayleen Magarity (x) 4, Dürnade Gülşah Gümüşay (x), Gizem Başaran (x) 3, Hind Ben Abdelkader (xxx) 25, Melike Tuğba Oral (x) 3
1'İNCİ PERİYOT: 17-12
İLK YARI: 35-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-53
4'ÜNCÜ PERİYOT: 70-70
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında konuk ettiği Hatay BŞB'ye 75-80 yenildi.
- Mersin