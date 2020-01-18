Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Aydın Karaçam
(xx), Sertan Kırklar (xx), Erhan Gürsel (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Haley Tuck (xx) 17, Gökşen Fitik (xx) 9, Brittney Chrisanti Sykes (xxx) 18, Alexandria Bentley (xxx) 18, İlayda Güner (x) 2, Lara Sanders (xx) 10, Gabriela Marginean (xx) 12
OGM ORMANSPOR: Angelica Danielle Robınson (xx) 15, Courtney Lynne Paris (x) 6, Nilay Kartal Tepe (xx) 14, Pelin Derya Bilgiç (xx) 12, Johannah Alison Leedham (x) 4, Damla Gezgin (x) 4, Arİke Paulİna Ogunbowale (xx) 12
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
2'NCİ PERİYOT: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 15'inci haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 86-67 mağlup etti.