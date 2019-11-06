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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - TTT Riga: 60-55

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Charalampos Karakatsounis (xx), Esperenza Mendoza Holgado (xx), Emmouil Tsolakos (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatma Nur Karakaş (x) 6, Lenor Rodriguez (xx) 15, Melis Talay (x) 4, Gökşen Fıtık (x) 10, Nia Coffey (x) 9, Meltem Avcı (x) 9, Feride Akalan...

06.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:48 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - TTT Riga: 60-55

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Charalampos Karakatsounis (xx), Esperenza Mendoza Holgado (xx), Emmouil Tsolakos (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatma Nur Karakaş (x) 6, Lenor Rodriguez (xx) 15, Melis Talay (x) 4, Gökşen Fıtık (x) 10, Nia Coffey (x) 9, Meltem Avcı (x) 9, Feride Akalan (x), İlayda Güner (x) 6, Gabriela Marginean (x) 2

TTT RİGA: Binta Drammeh (xx) 12, Paula Strautmane (x) 5, Vannesa Jasa (x) 3, Megan Nicole (x) 9, Aija Klakocka (x) 2, Zenta Melnika (x) 4, Linnae Chanel Harper (x) 5, Kate Kreslina (xx) 15

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

İLK YARI: 25-22

3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-42

4'ÜNCÜ PERİYOT: 53-53

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Mersin'de Letonya'nın TTT Riga takımını konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu Gelecek Koleji Çukurova Basketbol 17-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da üstün bir performans sergileyen ev sahibi takım ilk yarıyı 25-22 önde kapattı. Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda üstünlüğü ele alan konuk ekip TTT Riga, son periyota 42-35 önde girdi. 4'üncü periyodun sonunda her iki takım eşit sayıda skor üretince, karşılaşma uzatmalara gitti. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, uzatmalar sonucunda rakibini 60-55 mağlup etmeyi başardı



Fatma Nur, basketbol, Çukurova, Riga, Spor

Kaynak: DHA

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