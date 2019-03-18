Gelecek Nesiller İçin Çalışıyoruz"

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bu şehrin geleceğini satın almamız lazım, geleceği satmamamız lazım. Biz geleceğe para yatırıyoruz. Birileri şehrin geleceğini sattırarak 5 yıllık seçimleri düşünüyor. Biz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz." dedi.Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Sözlü, bir otelde düzenlenen "Vizyon 2023" isimli toplantıda projelerini tanıttı.Sözlü'nün görev süresinde yapılan hizmetlerin sinevizyondan gösterildiği toplantıda, "Adana Ulaşım Ağı", "Tarihi Kent Adana" ve "Yeşil Bir Kent Adana" projelerinin tanıtımları yapıldı.Sözlü, Adana'nın önemli yatırımlara ev sahipliği yapacağını belirterek, "Adana üretim alanlarıyla yatırımlara ev sahipliği yapacaktır. Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyen şehri Adana olacaktır." diye konuştu.Şehrin 10 bin yıllık yaşının bulunduğunu kaydeden Sözlü, "Biraz hırpalanmış bir şehir. Bu şehri rehabilite etmek, sağlamlaştırmak lazım. Bunlar kolay yapılacak işler değil ama sağlam, kararlı ve istikrarlı bir yürüyüşle Adana'nın çözeceği bir mesele." ifadelerini kullandı."Tarihi Kent Adana" projesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Sözlü, "Bu istikrar ve disiplin isteyen bir proje. Arkadaşlar uzun yıllardır bunun üzerinde çalışıyor. Kamulaştırma maliyeti var ama var olan tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkaracağız. İnşallah Adana için insanlarımızın gözünde ışık saçacak, ümidini arttıracak proje." diye konuştu."Gelecek nesiller için çalışıyoruz"Sözlü, kent meydanını rant meydanına çeviren zihniyetten olmadıklarını ifade ederek, "Bu şehrin geleceğini satın almamız lazım, geleceği satmamamız lazım. Biz geleceğe para yatırıyoruz. Birileri şehrin geleceğini sattırarak 5 yıllık seçimleri düşünüyor. Biz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz." dedi.Seçim sürecinde rakiplerine "Adana'da neler yapacaksınız?" diye sorduklarında sadece "Adana eskisinden daha güzel olacak." cevabını aldıklarını aktaran Sözlü, şöyle devam etti:"Çünkü onların icraatları yok. Karşımızda duranlar, siyasete girerken, adaylıklarını ilan ederken İYİ Parti Genel Başkanı'nın resmini astı ama esas ortağını gizlemeye çalıştı. Meclis üyelerini yazarken bunları gizleyemediler. Birinci düğmeyi iliklerken yalan söyleyenler, elbette icraat ortaya koyamazlar. Muhakkak ki HDP'nin Eş Genel Başkanı kente geldiğinde hangi desteği verecek ya da bu çalışmaları nasıl yürütecekler bunları açıklayamazlar. Atatürk ve Cumhuriyet gibi kavramları çok ifade ederler ama Cumhuriyet'in kazanımlarına ve Atatürk'ün mirasına karşı yapılan alçakça saldırıları görmezden gelirler. Bazen kendileri de sıkıştığında 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz.' derler ama Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini katledenlerle ortaklık kurarlar. Bunu da halktan gizlemeye çalışırlar ama güneş balçıkla sıvanmaz."Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, ilçe belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda davetli katıldı.