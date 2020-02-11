Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yoluna Gelecek Partisi'yle devam eden Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Parti kurulduktan sonra Türkiye gündemiyle ilgili açıklamalarına hız veren Gelecek Partisi yöneticileri, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuştu.

"SEÇİMLER 2023'E KALMAYACAK"

Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Nedim Yamalı erken seçim beklediklerini ifade edip "Türkiye'de seçimler 2023'e kalmayacak. Bunu tecrübelerimizden dolayı söylüyoruz. Siyasette büyük bir huzursuzluk var. Şu anda medyada erken seçim, ittifaklar konuşulmaya başlandı. Türkiye'de bir, bir buçuk senede seçim olacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI DAVUTOĞLU

Cilara'nın "Sayın Davutoğlu partinizin cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusunu da Yamalı "Tabii ki" diye yanıtladı.