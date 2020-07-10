Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ifade verdi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hakkındaki bir şikayet nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Temurci, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bir konuşmasında kullandığı "Pelikan çetesi" şeklindeki ifadeleriyle ilgili yapılan suç duyurusu üzerine ikinci defa emniyete çağrıldığını belirten Temurci, emniyette daha önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

Temurci, "suç örgütü kurmak", Terörle Mücadele Kanunu kapsamında "örgüt üyesi olmak" ve "üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak"la suçlandığını ifade etti.