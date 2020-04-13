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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "bütçe revizyonu" çağrısı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası 2019 şartlarında hazırlanan 2020 bütçesinin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

13.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:36
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası 2019 şartlarında hazırlanan 2020 bütçesinin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.
Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs başta olmak üzere, partisinin gündeme ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini paylaştı.
Cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen geçici sokağa çıkma yasağına değinen Davutoğlu, bunun gecikmiş bir karar olduğunu belirterek, "Hafta sonu ile sınırlı bir sokağa çıkma kararı gerekli etkiyi yapmayacaktır." ifadesini kullandı.
Davutoğlu, özel ihtisas hastanelerinin koronavirüs dışındaki hastalıklara bakmak için pandemi hastanelerinden ayrılması gerektiğini söyledi.
Koronavirüsün ekonomiye etkilerinin azaltılması amacıyla, işten çıkarılmanın engellenmesi kararının doğru olduğunu bildiren Davutoğlu, kısa çalışma ödeneğine başvuruların kısa zamanda sonuçlandırılması, çalışanların işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
Davutoğlu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Salgın sonrasında, 2019 şartlarında hazırlanmış olan bütçe geçerliliğini yitirmiştir. Derhal sağlık, eğitim, tarım, gıda tedariki ve stratejik yatırımlara ağırlık veren, her türlü israftan kaçınan, stratejik olmayan yatırımları erteleyen, yap-işlet-devret ile hazine garantili köprü otoyol geçişlerindeki ödemeleri erteleyen ve bu kaynakları korona sebebiyle etkilenen vatandaşlarımıza ve kriz sonrası ekonominin rehabilitasyonuna ayırmamız şarttır. Önümüzdeki dönemde bu politikalar ile ancak ve ancak orta vadedeki keskin ve derin meydan okumalara cevap verebiliriz. Bütçe revizyonu şarttır, mali ve parasal genişlemeden kaçınılmamalıdır."
Tarım alanındaki üreticilere tohum desteği sağlanmasının ve hazine arazilerinin tarıma açılmasının doğru karar olduğunu bildiren Davutoğlu, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki tek bir metrekaredeki tarım üretiminin bile desteklenmesi lazım." ifadesini kullandı.
Davutoğlu, daha fazla hazine arazisinin tarıma açılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Koronavirüs, Güncel
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