Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Milletimizin başı sağ olsun"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Bugünler ortak his ve ortak akıl günleridir." dedi.Davutoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında kurucu üyelerle yaptığı toplantı sonrasında İdlib 'deki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin her köşesinde ortak bir hüzün halinin yaşandığını dile getiren Davutoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Bugünler ortak his ve ortak akıl günleridir. Ortak hissimiz şudur; İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz hepimizin ailesinin birer ferdidir. Onların ailelerine düşen ateş, hepimizin ailesine, hepimizin yuvasına düşmüştür." diye konuştu.Ahmet Davutoğlu, bugünün bir eleştiri, polemik günü olmadığını vurgulayarak, bu acıyı bir daha yaşamamak için herkesin kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi.Partisinin kurucu üyeleriyle gece boyu toplantı yaptıklarını anlatan Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak, bir eylem planı hazırladıklarını ve bunu bütün siyasi liderlere bir mektupla ileteceklerini söyledi.Davutoğlu, şehit ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.