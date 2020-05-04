Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de yeni bir darbeden, iktidar değişimi için seçim dışında herhangi bir seçenekten, tırnak içinde söylüyorum, 'bir şekil'den bahseden her kim olursa olsun demokrasinin düşmanı olduğunu ilan etmiş olur.

04.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:57
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'de yeni bir darbeden, iktidar değişimi için seçim dışında herhangi bir seçenekten, tırnak içinde söylüyorum, 'bir şekil'den bahseden her kim olursa olsun demokrasinin düşmanı olduğunu ilan etmiş olur." dedi.
Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PKK/YPG'nin ramazanda çocuk, kadın demeden masum sivilleri katlederek, kanlı ve hain yüzünü bir kez daha hatırlattığını belirten Davutoğlu, Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ile Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine sabır diledi.
Davutoğlu, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede başarılı işler ortaya koyduğuna işaret ederek, "Sağlık çalışanlarının güvenlik kaygısı olmaksızın doğrudan hizmete odaklanabilmesi ve koruyucu giysi, maske, yüz siperliği gibi ekipmanların, çalıştıkları ortama uygun nitelikte ve sayıda temin edilmesi bundan sonra süreklilik gerektirmektedir." diye konuştu.
Hekimlerin ve sağlık görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına, Diyanet'in hükmen açıkladığı şehitlik payesinin resmi olarak da verilmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu. Davutoğlu, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgının yıkıcı etkileriyle mücadele ettiğimiz bu günlerde bir de demokrasimiz açısından son derece yıkıcı bir darbe tartışması gündeme getirilmektedir. Gelecek Partisi olarak tutumumuz yine açık ve nettir. Türkiye'de yeni bir darbeden, iktidar değişimi için seçim dışında herhangi bir seçenekten, tırnak içinde söylüyorum, 'bir şekil'den bahseden her kim olursa olsun demokrasinin düşmanı olduğunu ilan etmiş olur. Ülkemizin yaşadığı onca acı tecrübeden, dökülen kandan, kaybettiğimiz canlardan, kararan hayatlarımız ve kaybettiğimiz yılların ardından hiç kimse, Türkiye'de seçim dışında bir iktidar değişimini aklının ucuna bile getirmemelidir." Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan’ın duyurduğu 7 il Haberler
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Son Dakika: Türkiye’de 4 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Haberler
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD’li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Haberler››Politika››Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

20:55: YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor - Haberler 20:53: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkarttı... Mobese kazaları kamerada - Haberler 20:48: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı... - Haberler 20:47: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Haberler 20:43: Selimiye'nin Adile Naşit'i - Haberler 20:12: Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il 19:20: HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti 19:20: HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti - Haberler 19:04: Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu