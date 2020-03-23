Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu herkesin, koronavirüsle mücadele ederken sadece bir salgını engellemekle değil kamu düzeninin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için de çaba sarf etmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:04
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu herkesin, koronavirüsle mücadele ederken sadece bir salgını engellemekle değil kamu düzeninin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için de çaba sarf etmekle yükümlü olduğunu bildirdi.
Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından koronavirüs başta olmak üzere, partisinin gündeme ilişkin değerlendirme ve önerilerini paylaştı.
Bu süreçte hayatı kolaylaştırmak amacıyla çalışan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bakanlık çalışanları, Bilim Kurulu üyeleri, güvenlik güçleri, kuryeler ve gıda tedarikçilerine teşekkür eden Davutoğlu, sadece bir krizle karşı karşıya olunmadığını, hayatın bütünü akışını değiştiren yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu vurguladı.
Topyekun bir seferberlik hali gerektiren bir durumla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Davutoğlu, iletişimde farkındalık oluşturmak için sağlıklı bir iletişim kanalını sürekli işler kılmanın gerekliliğine işaret etti.
Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Bakan her gün bilgilendirmeyle kamuoyunda haklı bir teveccüh kazandı. Bunun, şu anda fark etmemiz zorunda olduğumuz bir başka boyutu var ki artık mesele bir sağlık meselesi olmaktan çıkmıştır. Evet, odağında bir sağlık problemi vardır ama etkilediği alan her yeri kuşatmaktadır. Sadece bir salgını engellemekle değil kamu düzeninin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için çaba sarf etmekle yükümlüyüz."
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede finans, sağlık, gıda ve tarım alanlarında alınması gereken diğer önlemlerle ilgili de önerilerde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

-Tahliye edilen 10 katlı binada oturanlar özel izinle eşyalarını almaya başladı - Haberler Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı - Haberler AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Haberler Koronavirüs salgınıyla ilgili CHP'den 13 maddelik mücadele programı - Haberler Korona virüs testi talebi paniğe neden oldu - Haberler Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Loading