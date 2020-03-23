Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu
23.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:31
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulundu.
Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemleri sayan eski Başbakan Davutoğlu, haklarında cezai işlem yapılmamış KHK'lı sağlık görevlilerinin 'seferberlik görevi'ne çağrılması gerektiğini savundu.
Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemleri sayan eski Başbakan Davutoğlu, haklarında cezai işlem yapılmamış KHK'lı sağlık görevlilerinin 'seferberlik görevi'ne çağrılması gerektiğini savundu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Dünya