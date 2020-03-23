Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulunduView on euronews.
23.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:03
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulunduView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Dünya