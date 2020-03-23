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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulunduView on euronews.

23.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:03
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmaları gerektiği çağrısında bulunduView on euronews Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’ndan ’KHK’lı sağlık görevlileri göreve dönsün’ çağrısı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Dünya

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