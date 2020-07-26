Gelecek Partisi Genel Merkez binasının açılışı yapıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizden korkmaları dolayısıyla 'seçimi erkene alalım' diyenlere şu mesajı vereceğiz; hangi tarihte yaparsanız yapın, Allah'ın izniyle 2020 içinde her seçime hazırız." dedi.

Davutoğlu, partisinin Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, bugün gurur ve ümit yüklü olduklarını ve asla kibre kapılmayacaklarını söyledi.

Kibir ve egonun genel merkezin kapısından giremeyeceğini ifade eden Davutoğlu, "Bu kapıdan sadece tevazu, nezaket ve samimiyet girecek." ifadesini kullandı.

"2020 içinde her seçime hazırız"

Davutoğlu, adım adım vatan toprağının her köşesine bayramdan sonra ulaşacaklarını vurgulayarak bayram sonrası Diyarbakır, Bartın, Konya, İstanbul, Ankara, Van, Şanlıurfa, Kilis ve Şırnak kongreleriyle kervanlarının yola devam edeceğini dile getirdi.

Eylül ayının ikinci yarısında büyük kongrelerini yapmaya kararlı olduklarını anlatan Davutoğlu, "Bizden korkmaları dolayısıyla 'seçimi erkene alalım' diyenlere şu mesajı vereceğiz; hangi tarihte yaparsanız yapın, Allah'ın izniyle 2020 içinde her seçime hazırız. Artık bu hasat mevsiminde bize dur durak, tatil ve dinlenme yok." diye konuştu.

"Ayasofya ile ilgili Danıştay kararı ilk açıklandığında şartsız destek beyan ettik"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, darbe söylentilerini eleştirerek "Bir gün yine şu veya bu, FETÖ veya başkası, 28 Şubat, 15 Temmuz ve benzeri bir şey kalkışırsa, Gelecek Partisi'nin bütün kadroları, bütün vatan sathında ayakta olacaklar." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili ise Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Danıştay kararı ilk açıklandığında şartsız kayıtsız destek beyan ettik. Hem bir devlet adamı olarak hem de İstanbul'u 'hoca' kabul etmiş bir ilim adamı, İstanbul ve Ayasofya üzerine Türkçe-İngilizce makaleler, kitaplar yazmış biri olarak benim, onların listesinde yer almaya ihtiyacım yok. Biz her zaman Ayasofya'nın manevi ruhunun huzurundaydık ve hep huzurunda olmaya devam edeceğiz. Siz ister davet edin, ister etmeyin. Hiç gocunmayız, hiç küsmeyiz. Çünkü biz Ayasofya'yız, Ayasofya biziz."

Konuşmanın ardından Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Genel Merkez önüne dikilen çınar ağacına can suyu verdi.

Duanın ardından Genel Merkez'in açılışı Davutoğlu ve partililerce kurdele kesilerek yapıldı.