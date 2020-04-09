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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:18
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, şehit olan polisleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Türk polisinin, özveriyle insanların huzuru ve güvenliği için fedakarca gece gündüz çalıştığını vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:
"Yurdumuzun dört bir tarafında cansiperane mücadele eden, suç işlemesini önlemek ve suç işleyenleri adalete teslim etmek için gece gündüz demeden gayret gösteren Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle muhabbetle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna şehit olan polislerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Konya'mızın da huzur ve güvenliği için çalışan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında da büyük ve tehlikeli görevler alarak halkımızın sağlığı için mücadele eden, teşkilatımızın her kademesindeki emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Gelecek Partisi, Konya, Polis, Güncel
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