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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'den kandil mesajı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:36
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'den kandil mesajı
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekici, mesajında Allah'ın, kullarına hediye ettiği kandil gecelerinde manevi dünyanın aydınlandığını vurguladı.
Miraç Kandili'nin, insanlara Ramazan-ı Şerif'i müjdelediğini belirten Ekici, şunları kaydetti:
"Cenab-ı Hakk'ın kullarına hediye ettiği bu mübarek kandil gecesi, manevi dünyamızı aydınlatıyor, birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bereketimizi, mutluluk ve sıhhatimizi arttırıyor. Sevgili peygamberimizin, hadis-i şeriflerini, mesajlarını anlamak ve hatırlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sevgili peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği bu günde tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Gelecek Partisi, Miraç Kandili, Konya, Güncel

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