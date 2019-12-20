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Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kurulunda yer alan Nihal Olçok, İngiliz Times Dergisi'ne verdiği röportajda, Gelecek Partisi'ne katılma gerekçesini açıkladı. Olçok, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer almasının, partiye katılma gerekçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

20.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:26

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve geçtiğimiz günlerde resmen siyasi hayatına başlayan Gelecek Partisi'nin yönetim kurulunda yer alan Nihal Olçok, İngiliz gazetesine verdiği röportajda partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR SİYASİ SÖYLEME İHTİYAÇ VAR"

Gelecek Partisi'ne katıldığı günden beri sosyal medyadan büyük tepki aldığını dile getiren Olçok, "Türkiye'nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyacı var. Ülke iyi gidiyor olsa bile, bu daha da iyi olamayacağı anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

PARTİYE KATILMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "Gülenciler ile beraber hareket ediyorsun" suçlamalarını kesin bir dille reddeden Olçok, partiye katılma amaçlarından birinin FETÖ ile mücadele etmek olduğunu belirtti. Nihal Olçok, "Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer almasıdır" ifadelerini kullandı.

TİMES'A GÖRE DAVUTOĞLU ERDOĞAN'I ZORLAYABİLİR

Times'ın Hannah Lucinda Smith imzalı haberinde, Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorlayabileceği dile getirildi. AK Parti'nin son seçimlerde oy kaybına uğradığını belirten gazete, kararsız durumda olan seçmenlerin Davutoğlu kanadına kayabileceğini söyledi.

Nihal Olçok: Partiye katılmamın sebeplerinden biri de, FETÖ destekçilerinin hala devlet kademelerinde yer alması

Nihal olçok, AK Parti, Times, Politika, Güncel
BBC


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