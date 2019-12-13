Gelecek Partisi logo ve sloganı nedir? Gelecek Partisi Kurucular Kurulu

Gelecek Partisi'nin toplantısı, Bilkent Oteli'nde düzenlendi. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve ilkelerini halka bildirdi. Katılımcı demokrasi yanlısı bir parti olacaklarını belirtti. 150 kişilik kurucular kurulu ile Gelecek Partisi hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik. İşte detaylar...

GELECEK PARTİSİ SLOGANI

Temel ilke olarak 'özgürlükçü laiklik' ve 'çoğulcu din' anlayışını benimseyen Gelecek Partililer, siyasi icraat ilkelerini ise ortak akıl ve katılımcılılık şeklinde tanımaldı. Parti hakkında ayrıntılar paylaşıldığı sırada salonda, ''Gençlik burada hocasının yanında" sloganı atıldı. Partinin hazırlanan afişinde ise ''Güven, Huzur, Gelecek!'' sloganı kullanıldı.

KURUCULAR KURULU

Geleneğe saygılı, vatandaşlık hukuku ve milli egemenlik konusunda modern ve çağdaş küresel bir siyaset anlayışını benimsediklerini ve geleneğe saygılı özgürlükçülüğün de ana felsefeleri olduğu parti toplantısında ilan edildi.

150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi çeşitli alanlarda tanınmış simalar yer alacak. Öte yandan Romanların, Alevilerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Trakyalıların temsiline de önem verildiği belirtildi.

GELECEK PARTİSİ LOGOSU

Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağıyer alıyor. Parti logosunun anlamı, çınar yaprağı kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor.