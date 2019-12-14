Gelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Katılmak isteyen başkaları da var

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi ve kurucular kurulu listesi dün Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısıyla belli oldu. Gelecek Partisi adıyla siyasi hayatına başlayan partide, Karaman'a bağlı Sarıveliler ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Halil Kulak da yer aldı. Kulak, Gelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı olarak parti tarihine adını yazdırdı.

"AK PARTİ'DEN, DAVUTOĞLU'NUN YANINDA OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİM"

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte toplumsal sıkıntıların baş gösterdiğini ifade eden Halil Kulak, "Ben uzunca bir süre AK Parti'ye gönül vermiş bir AK Parti üyesiydim. Ancak Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra halkın bir çok istek ve taleplerine kulaklar kapatıldı. Bundan ben dahil AK Parti'nin içerisinde yer alan birçok isim rahatsızlık duydu. Sayın Davutoğlu'nun Türkiye'yi içine düştüğü bu olumsuz havadan kurtarmak için yeni bir hareket başlattığını duyduğum an hiç tereddüt etmeden kendisinin yanında yer almak istedim. Bunun için de AK Parti'den istifa ettim."

"HALKIMIZIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU ARKAMIZDA"

Belediye başkanı seçildiği Sarıveliler ilçesinde Ahmet Davutoğlu'nun partisinde yer almasına bölge halkının büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini belirten Halil Kulak, Sözcü'ye yaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sayın Davutoğlu'nun partisine geçtikten sonra belediye başkanlığını yaptığım Sarıveliler ilçemizde halkımızın da büyük bir çoğunluğu aldığımız kararın arkasında duruyor. Karşı çıkanlar da elbette olacaktır. Ama şu anda Türkiye'de bir korku iklimi var. Herkes 'konuşursam başıma bir şey gelir' endişesi taşıyor. Bu yüzden gelen bazı tepkilerin nedeni de bu korku olabilir."

"PARTİYE YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILACAK"

Gelecek Partisi'ne yeni belediye başkanlarının da katılacağının müjdesini veren Kulak, "Ben partimizin ilk belediye başkanıyım ama önümüzdeki süreçlerde belediyemize mevcut belediye başkanları da katılacak. Sayın Davutoğlu ile görüşen partiye katılmak istediğini belirten bazı belediye başkanları ve bürokratlar var. Partimizin teşkilatlanma süreciyle birlikte her şey daha da netlik kazanır." şeklinde konuştu.