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GELECEK SERGİ: Gurur ve Ceza

"Gurur ve Ceza" sergisi, Dostoyevski'nin eseri Suç ve Ceza ile Jane Austen'in romanı Gurur ve Önyargı'da işlenen temel kavramlardan yola çıkıyor.

10.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:12GELECEK SERGİ: Gurur ve Ceza

Sergi, her ikisi de 19. yüzyıl Sanayi Devrimi'nin travmatik etkilerini yansıtan eserlerde betimlenen ortam ile 21. yüzyıl Bilgi Toplumu'nun varoluşsal problemleri arasında bir paralellik kuruyor. Uygarlığın büyük değişimlerden geçtiği dönemlerde insanın özellikle etik ve aidiyet bağlamında yaşadığı ikilemleri, toplumsal yaşamın farklı yönlerine odaklanarak canlı bir kurgu içinde irdeliyor.

?Sergide, her bir sanatçının desen ve pentür ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra, sanatçıları ve serginin çıkış noktasını oluşturan yazarları aynı zaman ve mekân düzleminde buluşturan bir oda yer alıyor. Sergi hazırlık süreci içinde sanatçılara etki eden ve mekâna getirmeyi seçtikleri nesne ve belgelerin iç içe geçtiği bu oda, izleyicileri katılımcı bir sergi deneyimine davet ediyor. "Gurur ve Ceza", böylece sanatçılar, yazarlar ve izleyiciler arasındaki sınırları eritmeyi; insan olmanın özüne dair hiç değişmeyen her ne ise, her birimiz adına ona dokunabilme olasılığının önünü mümkün olduğunca açmayı hedefliyor.

?"Gurur ve Ceza" sergisi kapsamında bir sanatçı konuşması, küratörlü sergi turu ve edebiyat söyleşisi gerçekleştirilecek. Sergi 16 Ocak - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında Labirent Sanat'ta görülebilir.


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Kaynak: Bültenler

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