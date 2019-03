Gelecek Tahminlerinde İnanılmaz Şekilde Yanılmış 25 Ünlü Mucit, İş ve Bilim İnsanı

Kaynak: WebTekno

Gelecekle ilgili tahminlerde ve öngörülerde bulunmak kolaydır. Zor olan ise bu tahminlerin ve öngörülerin doğru çıkmasıdır. İşte bugün sizlere, öngörülerinde ve tahminlerinde oldukça yanılmış olan 25 kişiyi derledik."Asla 32 bit işletim sistemleri yapamayacağız." – Bill Gates, 1989Bu tahminin bizzat Bill Gates tarafından ortaya atılmış olması olayı daha da ilginçleştiriyor ki şu an 64 bit değerindeki işletim sistemleri neredeyse her bilgisayarda bulunuyor."Herkes bana Apple'ın ne zaman cep telefonu çıkartacağını soruyor. Cevabım 'muhtemelen hiçbir zaman'." – David Pogue, The New York Times, 2006Tahmin için bir sene daha beklese belki bu şansız açıklamada bulunmaktan kurtulacaktı. Bundan bir sene sonra, 29 Haziran 2007'de, ilk iPhone satışa sunuldu."Amerikalıların telefonlara ihtiyacı olabilir ancak bizim yok. Bizim bir sürü postacı çocuğumuz var." – Sir William Preece, 1878Telefonun icadından iki sene sonra bu açıklamayı yapan William Preece, şu an dünyada telefon kullanım oranının yüzde 80 (akıllı telefon kullanım oranı %67) olduğunu görse ne düşünürdü acaba?"Havadan daha ağır olan uçan makineler imkansız." – Lord Kelvin, 1895Lord Kelvin'in bu sözünden 8 sene sonra 1903'te ilk pilotlu ve kontrollü uçuş Wright kardeşler tarafından gerçekleştirildi."Atlar sürekli olarak burada olacaktır, arabalar ise sadece geçici bir heves olarak kalacaktır." – Horace Rackham, 19032017'de açıklanan resmi rakamlara göre dünyadaki araç sayısı 1,2 milyar."Sinema, sadece bir hevesten biraz fazlası. Kutulanmış bir drama. Seyirciler, sahnede et ve kan görmek istiyor." – Charlie Chaplin, 1916Üstat Charlie Chaplin belki de tiyatronun önemini vurgulamak istemişti ancak milyarlarca dolar gişe hasılatı elde eden ve milyonlarca izleyiciye ulaşan filmleri düşününce tahmininin doğru çıktığını söylemek pek mümkün değil."TV, hiçbir zaman radyo için önemli bir rakip olmayacak çünkü insanlar oturup gözlerini ekrana dikmeliler. Ortalama bir Amerikan ailesinin bunun için zamanı yok." – The New York Times, 19392017 yılı içerisinde sadece ABD'de satılan TV sayısı 21,57 milyon."Alternatif akım sadece bir zaman kaybıdır. Hiç kimse kullanmayacaktır, asla." – Thomas Edison, 1889Edison'ın geliştirdiği doğru akım şu an sadece pil, akü ve küçük güçlü dinamolarda üretiliyor. Tesla'nın hakkı yenildi."Nükleer enerjinin elde edilebilir olduğunu gösteren en ufak bir belirti bile yok." – Albert Einstein, 19322018 rakamlarına göre, dünyada 31 ülkede toplam 450 nükleer reaktör bulunuyor."Apple'ı kapatır ve hissedarlarına paralarını geri verirdim." – Michael Dell, 1997Apple'ın şirket değeri 2018'in yaz aylarında 1 trilyon dolara ulaştı."(YouTube'da) İzlemek istediğim çok fazla video yok." – Steve Chen, 2005YouTube'un kurucusundan bunu duymak oldukça garip ancak 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan platforma dakikada 300 saatten daha fazla video yükleniyor."iPhone'un önemli bir pazar payına sahip olması mümkün değil." – Steve Ballmer, 2007Microsoft CEO'su da olsanız yanlış tahminlerde bulunabiliyorsunuz. iPhone'un Çin'deki Pazar payı %20'ye yakınken dünya pazarındaki payı ise %15 civarında."Telefon, ciddi bir iletişim aracı olarak değerlendirilemeyecek kadar fazla eksikliğe sahip. Cihaz bize özgü değil." – Western Union, 1876Yine telefonla ilgili iddialı bir öngörü ve yine hüsran. Şu an dünyada telefon kullanım oranı yüzde 80."Cep telefonları asla yerel kablolu sistemlerin yerini alamayacaktır." – Marty CooperBu sözün bizzat cep telefonun yaratıcısından gelmesi ilginç. Şu an dünyada akıllı telefon kullanım oranı %67, bunun üstüne eski model cep telefonlarını da düşündüğümüzde, Cooper'ın icadı hakkında keşke biraz daha iddialı konuşsaymış diyebiliriz."İnsanlık Ay'a ulaşmadan önce, postalarınız saatler içerisinde güdümlü füzelerle New York'tan Avustralya'ya gönderilecek." – Arthur Summerfield, 1959İnsanlığın bu sözden 10 yıl sonra Ay'a ayak bastığını, günümüzde Mars'a insansız araç gönderdiğini ve insanlı Mars görevleri planlarının yapıldığını bir kenara koyarsak ülkelerarası posta teslimatının çok da hızlı olduğunu söyleyemeyiz. En azından geçen 50 yılın ardından hâlâ saatlere inebilmiş değil."ABD'de daha iyi telefon, telgraf, televizyon veya radyo hizmeti sağlamak için uzayda iletişim uydularının kullanılma şansı neredeyse hiç yok." – T. Craven, 1961Şu an telgraf hariç diğer saydı iletişim araçlarının hepsinde uydu teknolojisinin kullanıldığını hatta Musk ve Zuckerberg'ün uyduyla tüm dünyaya internet erişimi sağlama planlarını da göz önünde bulundurursak Craven'ın bu konuda pek de öngörülü davranmış olduğunu söyleyemeyiz."Yüksek hızda tren seyahati mümkün değil çünkü yolcular nefes alamaz ve boğularak ölürler." – Dr. Dionysys LarderÇin'de kullanılan Maglev, 429 km hıza ulaşabiliyor."İtiraf etmeliyim ki denizaltıların, mürettebatı için boğucu olmaktan ve denizde yüzmekten başka bir şeye yarayacağını hayal gücüm kabul etmiyor." – HG Wells, 1901Ordular için kritik bir öneme sahip olan denizaltı araçlarının işlevi konusunda HG Wells biraz erken yargıya varmış. Bu sözden 38 sene sonra İkinci Dünya Savaşı'nda da kullanılan denizaltılarının önemi ordular için her geçen gün arttı."Kablosuz müzik kutularının ticari bir değeri yok." – David Sarnoff, 1921Kablosuz müzik kutuları değil, yine birçok yanlış tahminde bulunulan telefonların içine giren müzik uygulamaları şu an milyonlarca dinleyiciye ulaşıyor."Televizyon asla kendine bir yer bulamayacaktır. İnsanlar, her gece kontrplak bir kutuya bakmaktan sıkılacak." – Darrly Zanuck, 1946Film yapımcısı olan Zanuck belki de temennisini dile getirmiştir ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece 2017 senesi içerisinde sadece ABD'de 21 milyondan fazla TV satılmıştı."Atomun parçalanmasıyla üretilen enerji çok zayıf bir şeydir." – Ernest RutherfordKendisinin atomu ilk parçalayan insan olmasını da bir yana bırakırsak ikinci dünya savaşında Japonya'da yaşananların Rutherford'u yalanlamaya yetiyor."Bu yaptığımız en büyük aptalca şey. Bomba asla patlamayacak ve ben patlayıcı uzmanı olarak konuşuyorum." – Amiral William D. LeahyLeahy'nin bu sözleri atom bombası için söylemiş olduğunu düşününce keşke haklı olsaydı diyoruz."Süvarilerin yerini, bu demir araçların alacağını düşünmek oldukça saçma." – Mareşal HaigGünümüz dünya ordularında süvarilerin değil de 'demir araçların' kullanılması Heig'in birazcık isabetsiz bir tahminde bulunduğunu gösteriyor aslında."Bir adamı çok aşamalı bir rokete yerleştirmek ve onu, yolcuların bilimsel gözlemler yapabileceği, belki de yaşadığı ve daha sonra dünyaya geri dönebilecekleri - Jules Verne'nin vahşi bir rüyasını yaratan, Ay'ın çekim alanına göndermek. Gelecekteki tüm gelişmelerden bağımsız olarak böyle bir insan yapımı yolculuğun asla gerçekleşmeyeceğini söyleyecek kadar cesurum." – Lee DeForest, 1926DeForest'ın öngörüsünün yanlışlanması sadece 33 sene aldı."Spamlar, iki yıl içinde geçmişte kalan şeyler olacaklar." – Bill Gates, 2004Devasa şirketlerin bile spam mesaj gönderdiğini göz önüne alırsak, günümüz dünyasının iletişiminin temel aktörlerinden olan Bill Gates'in ne kadar yanıldığını görebiliriz.