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Gelecekte öne çıkacak meslekler

Yapılan araştırmalara göre günümüz mesleklerinin yarısı 25 yıl içerisinde tarihe karışacak ve bu süreçte yeni meslekler rağbet kazanacak.

09.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:59Gelecekte öne çıkacak meslekler
Yapılan araştırmalara göre günümüz mesleklerinin yarısı 25 yıl içerisinde tarihe karışacak ve bu süreçte yeni meslekler rağbet kazanacak.

Yapay zeka ve teknolojik yenilikler, iş dünyasını dönüştürüp, bazı mesleklerin yok olmasına neden olacak.Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, günümüz mesleklerinin yüzde 47'si 25 yıl içerisinde kaybolacak. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın geleceğin mesleklerini de şekillendirecek ve yeni fırsatlar da doğuracak. SEAT'a göre otomotiv sektöründe geleceğin rağbet gören meslekleri şunlar:

"Veri Bilimcisi

Mesleki Çevirmen

Çevik Koç

Kullanıcı Deneyimi Uzmanları

Sanal gerçeklik uygulama geliştiricisi

Yazılım geliştiriciler" - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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