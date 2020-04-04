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Gelen geri döndü, pazara maskesiz gelenler alana alınmadı

Gelen geri döndü, pazara maskesiz gelenler alana alınmadı Sivas'ta semt pazarına maskesiz alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar pazara alınmadı.

04.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:29
Gelen geri döndü, pazara maskesiz gelenler alana alınmadı
Sivas 'ta semt pazarına maskesiz alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar pazara alınmadı. Maske takma zorunluluğundan bilgisi olmayan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı
SİVAS - Sivas'ta semt pazarına maskesiz alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar,pazara alınmadı. Maske takma zorunluluğundan bilgisi olmayan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.
Korona virüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. Alınan karar Sivas'ta semt pazarında uygulanmaya başladı. Yeni Mahallede bulunan semt pazarı girişi zabıta ve bekçi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Semt pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan maskeli olanlar pazara alınırken maskesiz vatandaşlar pazara alınmadı. Pazar içerisinde bulunan maskesiz vatandaşlar uyarılarak, pazardan dışarı çıkartıldı. Pazara alınmayan vatandaşlar, alış veriş yapamadan elleri boş döndüler.
Pazara alınmayan 63 yaşındaki bir vatandaşın peynir ihtiyacını zabıta ekipleri giderdi. Zabıta ekipleri tarafından alınan peynir vatandaşa teslim edildi.
Pazara alınmayan maskesiz vatandaşlar alınan kararın toplum sağlığı açısından doğru bir karar olduğunu söyleyerek pazar yerinden uzaklaştı. Gelen geri döndü, pazara maskesiz gelenler alana alınmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Sivas, 3. Sayfa

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Gelen geri döndü, pazara maskesiz gelenler alana alınmadı
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