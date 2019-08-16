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Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

İstanbul'da gittiği barda yüksek hesap geldiği için mekana molotofla saldıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

16.08.2019 15:35
Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden bir şahıs, hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan zanlı bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs olay sonrası kaçarken polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİNİRLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atıp koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
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YANİ: paran yoksa ozaman löküs mekanda boy ölçüştürmeye gitmeyecewn koçum, tamam hem kel hem fodulluğa hemde eşkiyalığa lüzum yok
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