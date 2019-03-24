Gelendost'ta Göl Kenarındaki Prefabrik Ev Kundaklandı

Isparta
'nın Gelendost
ilçesinde Eğirdir Gölü
kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Gelenhdost ilçesinde Hüyük
Tepesi olarak bilinen mesirelik alandaki Eğirdir Gölü
kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, göl kenarındaki Ahmet Kıyak'a ait ve bölge halkının misafirlerini konuk etmek için kullandığı prefabrik, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA
Isparta, Eğirdir Gölü, Gelendost, 3. Sayfa
Kaynak: İHA