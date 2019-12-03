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Gelendost'ta özel öğrencilere özel ziyaret

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve ilçedeki belediye meclis üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

03.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:06Gelendost'ta özel öğrencilere özel ziyaret
'nın ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve ilçedeki belediye meclis üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Başkan ve meclis üyeleri, öğrencilere hediyeler takdim ederek, tek tek sohbet etti.

Sezgin: "Engelli vatandaşlarımız aynı zamanda toplumumuz için de güç kaynağıdır"

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, "Engelli bireylerin bütün hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları hususunda hükümetimiz ve ilgili bakanlığımız bugüne kadar büyük adımlar attılar. Toplumsal huzurun sağlanması adına bütün vatandaşlarını ayırmaksızın yapılan tüm çalışmalara belediye olarak bizlerde Gelendost 'ta imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz. Bir kısım engellerine rağmen hayata tutunan ve sosyal hayatın içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımız aynı zamanda toplumumuz için de güç kaynağıdır" diye konuştu.

Başkan Sezgin ziyaretin ardından okulda öğretmenlerden, öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi aldı. - ISPARTA

Mehmet Sezgin, Gelendost, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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