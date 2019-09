Geleneğin içinde Neşet Ertaş, anlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın hayatını kaybedişinin 7. Yılında 'Geleneğin içinde Neşet Ertaş' adlı panelde, alanında uzman panelistler Neşet Ertaş'ı bilinmedik yönleriyle anlattı.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen panelde konuşan ve Kırşehir Belediyesinin anma etkinlikleri kapsamında gereken her şeyi yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Yerelden saz yeteneğini evrensele taşıyan ve kendi deyimiyle 'dost, gardaş' bakmayı becermiş bizi biz yapan değerleri öğreten Ertaş'ı saygıyla anıyoruz. Bozkırın ağabeyini kelimelerle anlatmak çok zor. Anadolu abdal geleneği içerisinde yetişmiş birisi olarak diyebilirim ki; Ertaş, herkesi kucaklayan bakış açısını bizlere de örnek kılmıştır"dedi.Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birinin Neşet Ertaş olduğunu ifade eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ise panel öncesi yaptığı konuşmasında; "Hangi bölgemize gidersek gidelim bölgenin önemli halk ozanları vardır. Anadolu da en önemli isim ise Neşet Ertaş'tır. Babasından aldığı kültürü devam ettiren Ertaş, kendine has bir üslup ortaya koymuştur. Yaşadığı, acı, sevda ve memleket hasreti önemli eserlerin de ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Vefatı sevenlerini de derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.Ertaş, geleneğinin modeli yokGeleneğinin içinde Neşet Ertaş'ın anlatıldığı ve Ertaş'ın model almadığı, Ertaş'ın da tarzının modelinin olmadığı düşünceleri ışığında panelistlerin Ertaş yansımaları ise şöyle;Adnan Yılmaz, "Bu topraklar hoşgörünün mayalandığı topraklardır. Geleneğinde de zulme karşı başkaldırının adresi olmuştur. Ertaş'lar, babadan oğul'a yüzyıllardır bir geleneği taşıdı. Abdallar da kendi kültürlerini anlatır ve yaşarken döneminde saray müzisyenlerinin esamesi dahi okunmadı. Ertaş, yaşadıklarını avazı çıktığı kadar da bağırdı"Panelin şeref konuklarından yapımcı Ercan Kesal ise Ertaş'ın Hacı Taşanla birlikte en etkileyici sanatçılar arasında olduğunu söyledi. Kesal, "Bizim yaralarımız, bizim yine şifamızdır aslında. Yaralarımız bizi içselleştirir aslında. Anadolu'nun insan ilişkilerinin tüm hafızası bilgelik. Bakmamız gereken şey; Neşet'in türküleriyle bıraktığı mirasın bizlere yol gösterici olmasıdır"Süleyman Şenel, "Her yörenin bir sahibi vardır. Kırşehir yöresinin de sahibi Ertaş'tır" derken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Eren Yiğiter, Neşet Ertaş hakkında yapılan akademik çalışmaları anlattı.Bağlamanın en usta icracılarından birisinin Neşet Ertaş olduğunu anlatan Bayram Bilge Tokel, "Özellikle akademik alanda Ertaş, tanınmalı. Ertaş'ın repertuvarında sözleri kendine ait olmayan eserler sayısı yüzde biri geçmez. Söz ve müziği kendine ait olmayan türküleri de Ertaş, farklı yorumlar. Hiçbir ozan birbirinin tekrarı değildir. Bu nedenle merhum 'gölgede olanın gölgesi olmaz' demiştir. Ertaş babası Muharrem Ertaş'ı dahi taklit edemeyecek kadar bir deha ve kendine özgü bir sanatçıdır."Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlik sonrası Ertaş'ı tanıyanların hatıralarının anlatımları sonrası program, ödül töreni ile sona erdi. - KIRŞEHİR