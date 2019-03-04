Gelenekleriyle Bir Zamanlar Malatya

Bu kapsamda Malatya'nın sosyo-kültürel hayatta önemli bir yeri olan Naci Şavata ile söyleşi programı düzenlendi. Sanat Merkezi Konferans Salonunda gençlerle yapılan söyleşi programında Malatya'nın gelenekleri konuşuldu.

Programda ev sahibi olarak konuşma yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, "Geleneğini, köklerini bilemeyen toplumlar geleceğe bir şey bırakamazlar. Bu topraklarda binlerce yıldır çeşitli kültürler var olmuştur.Malatya'nın 7000 yıllık bir geçmişi var. Bugün son nesil biziz. Bizden önceki insanların yaşayışlarını, geleneklerini, göreneklerini bilirsek bir sonraki nesle taşımış oluruz." dedi.

Küresel dünyanın insanlara tek düze bir yaşam sunduğunu söyleyen Çobanoğlu, dünya üzerindeki ülkelerin, şehirlerin kendi öz kültürleriyle farklılıklarını öne çıkaracağını ifade etti.

Kent Konseyi Proje Koordinatörü Hatice Albayrak'ın moderatörlüğünde devam eden programda Malatya'nın gelenekleri, çocukların oynadığı oyunları, bayramları ve yemek kültürü hakkında Naci Şavata'ya çeşitli sorular yöneltildi.

Naci Şavata, "Küçüklüğümde çelik çomak, mendil kapmaca, develemece gibi oyunlar oynardık. O zamanlarda ki en büyük lüksümüz sinemaya gitmek olurdu" dedi.

Bayramın ilk günü aile büyüklerinin ziyaret edildiğini söyleyen Şavata, cenazelerimizde ise mahalle sakinleri taziyeye gelenlerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılar, taziye evine yardımcı olurlardı. Kurban Bayramında kurban kesemeyen mahalle sakinleri belliydi ve onlara kurban eti pay edilirdi" dedi.

Malatya yemeklerinin geniş bir kültüre sahip olduğuna değinen Şavata, çocukluğunda ve misafirliklerde yapılan yemeklerin sofralara zenginlik kattığını ifade etti.

Gençlere nasihatte bulunan Şavata, "Varlık da sevinmeyin, yokluk da üzülmeyin, strese düşmeyin. Çünkü dünya gelip geçer. Affetmeyi bilin, sevgiyi güçlendirin, iyilikten vazgeçmeyin. Bir insanın her şeyi değiştireceğini unutmayın." dedi.

Program sonunda gençlerden gelen soruları cevaplayan Şavata'ya ebru sanatından yapılmış tablo hediye edildi.

Kaynak: Bültenler